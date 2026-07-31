Рубио назвал МУС нелегитимной организацией

Власти США считают Международный уголовный суд (МУС) нелегитимной организацией. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в ходе заседания кабинета министров в резиденции Кэмп-Дэвид, трансляцию ведет телеканал CNN.

«Прежде всего, МУС является нелегитимной международной организацией», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

Рубио добавил, что США уже начали предпринимать шаги для приведения МУС «к порядку».

23 июля Рубио заявил, что Вашингтон не намерен становиться участником МУС, назвав эту организацию «тупой». По его словам, другие государства могут вступать в организацию по своему усмотрению, однако США этого делать не собираются, а юрисдикция суда не распространяется на американских граждан.

14 июля Рубио пообещал «ликвидировать» МУС и призвал другие страны присоединиться к этой кампании. Глава американской дипломатии обвинил МУС в ведении войны против США с помощью «силы так называемого международного права» и призвал другие государства выйти из-под юрисдикции суда.

Ранее три страны объявили о планах выхода из МУС.