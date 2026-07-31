Послу РФ в Польше вручили ноту из-за «российской ракеты»

МИД Польши вызвал посла Российской Федерации Георгия Михно для вручения ноты протеста. Об этом сообщил пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Мачей Вевюр в ходе брифинга на телеканале TVP Info.

«Сегодня посол был вызван в министерство иностранных дел в связи со вчерашним проникновением российского ракетного снаряда в наше воздушное пространств», — рассказал Вевюр.

По его словам, ноту протеста в связи с инцидентом послу передал замглавы МИД Роберт Купецкий. Дипломат охарактеризовал встречу как краткую и сугубо профессиональную, отметив, что в текущих обстоятельствах для дискуссий нет места.

30 июля премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил об обнаружении обломков некоего объекта, якобы являющегося «ракетой Х-101 российского производства». При этом глава правительства подчеркнул, что окончательные выводы зависят от результатов экспертизы, и призвал дождаться завершения официального расследования.

На фоне инцидента Украина и руководство Европейского союза также возложили ответственность за произошедшее на российскую сторону. Киев также выразил готовность оказать Варшаве содействие в установлении всех обстоятельств падения объекта.

Позже в минобороны Польши выразили уверенность в том, что именно «российская ракета» нарушилапольское воздушное пространство.

Ранее журналист объяснил, почему Туск поспешил обвинить Россию в инциденте с ракетой.