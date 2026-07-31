Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Политика

В МИД России заявили о потере Швейцарией нейтралитета

Грушко: нейтралитет Швейцарии в прошлом из-за вовлечения в приготовления НАТО
Denis Balibouse/Reuters

Швейцарский нейтралитет остался в прошлом, страна плотно вовлечена в военные приготовления НАТО и ЕС. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, чьи слова приводит ТАСС.

«К сожалению, швейцарский нейтралитет в классическом исполнении остался в прошлом. Швейцария очень плотно интегрирована в военные приготовления Евросоюза и НАТО, осуществляет совместные военные мероприятия», — сказал дипломат после заседания экспертного совета при комитете Госдумы по международным делам.

До этого посол России в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что присоединение Швейцарии к санкциям в отношении России подрывает ее репутацию как нейтральной страны. По словам дипломата, банковская дискриминация российских клиентов является самой эффективной антирекламой услуг финансового сектора конфедерации, поэтому все потенциальные пользователи швейцарских банков должны задуматься, как они себя поведут, «если та или иная страна вдруг станет неугодной Вашингтону и Брюсселю».

Ранее Ирландию призвали отказаться от военного нейтралитета из-за РФ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как бизнесу застраховаться от БПЛА и защитить имущество. Что делать уже сегодня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!