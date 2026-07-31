В МИД России заявили о потере Швейцарией нейтралитета

Швейцарский нейтралитет остался в прошлом, страна плотно вовлечена в военные приготовления НАТО и ЕС. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, чьи слова приводит ТАСС.

«К сожалению, швейцарский нейтралитет в классическом исполнении остался в прошлом. Швейцария очень плотно интегрирована в военные приготовления Евросоюза и НАТО, осуществляет совместные военные мероприятия», — сказал дипломат после заседания экспертного совета при комитете Госдумы по международным делам.

До этого посол России в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что присоединение Швейцарии к санкциям в отношении России подрывает ее репутацию как нейтральной страны. По словам дипломата, банковская дискриминация российских клиентов является самой эффективной антирекламой услуг финансового сектора конфедерации, поэтому все потенциальные пользователи швейцарских банков должны задуматься, как они себя поведут, «если та или иная страна вдруг станет неугодной Вашингтону и Брюсселю».

Ранее Ирландию призвали отказаться от военного нейтралитета из-за РФ.