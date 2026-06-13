Гармонин заявил об ударе по репутации Швейцарии из-за санкций против РФ

Присоединение Швейцарии к санкциям в отношении России подрывает ее репутацию как нейтральной страны. Об этом заявил РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

«Пожалуй, самый большой вред от антироссийских рестрикций – удар по репутации швейцарского нейтралитета», — считает он.

По его словам, банковская дискриминация российских клиентов является самой эффективной антирекламой услуг финансового сектора конфедерации, поэтому все потенциальные пользователи швейцарских банков должны задуматься, как они себя поведут, «если та или иная страна вдруг станет неугодной Вашингтону и Брюсселю».

Посол добавил, что швейцарские СМИ «любят порассуждать на тему вреда российской экономике от западных санкций», но замалчивают тему последствий для Швейцарии, включая упущенные возможности на российском рынке и закрытое небо РФ для швейцарских авиакомпаний.

В апреле сообщалось, что в парламенте Швейцарии активизировались дискуссии о возможной отмене санкций против России на фоне углубляющегося кризиса в Европе, связанного с войной на Ближнем Востоке.

Ранее Швейцария исключила семь человек из списка санкций против РФ.