Отсутствие реакции европейских стран на милитаризацию Германии поразительно. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко по итогам заседания экспертного совета при комитете Госдумы по международным делам, передает ТАСС.

«Для нас, конечно, этот курс на милитаризацию не является секретом. Мы видим, и соответствующим образом будут корректировать наши планы — военно-политические и планы военного строительства. Но поразительно то, что на этот счет молчит Европа. Такое молчание ягнят», — сказал замглавы ведомства.

16 июля бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что ФРГ потребуется 10 лет на обеспечение обороноспособности своих вооруженных сил. Экс-министр полагает, что граждане страны стали чрезмерно бюрократичными и медлительными, и в этом их собственная вина, а не следствие изменений в глобальной политике.

15 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Франция стала одним из идейных вдохновителей милитаризации Европы, примеряя на себя роль «партии войны». По словам дипломата, западные европейцы демонстрируют безудержную агрессивную поддержку Киева и эскалацию противостояния с Россией.

Ранее в МИД РФ отказались верить, что европейские призывы к миру чего-то стоят.