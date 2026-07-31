Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Политика

В МИД России назвали «молчанием ягнят» отсутствие реакции Европы на милитаризацию ФРГ

Грушко: стремление Европы не замечать милитаризации Германии поразительно
Григорий Сысоев/РИА Новости

Отсутствие реакции европейских стран на милитаризацию Германии поразительно. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко по итогам заседания экспертного совета при комитете Госдумы по международным делам, передает ТАСС.

«Для нас, конечно, этот курс на милитаризацию не является секретом. Мы видим, и соответствующим образом будут корректировать наши планы — военно-политические и планы военного строительства. Но поразительно то, что на этот счет молчит Европа. Такое молчание ягнят», — сказал замглавы ведомства.

16 июля бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что ФРГ потребуется 10 лет на обеспечение обороноспособности своих вооруженных сил. Экс-министр полагает, что граждане страны стали чрезмерно бюрократичными и медлительными, и в этом их собственная вина, а не следствие изменений в глобальной политике.

15 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Франция стала одним из идейных вдохновителей милитаризации Европы, примеряя на себя роль «партии войны». По словам дипломата, западные европейцы демонстрируют безудержную агрессивную поддержку Киева и эскалацию противостояния с Россией.

Ранее в МИД РФ отказались верить, что европейские призывы к миру чего-то стоят.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как бизнесу застраховаться от БПЛА и защитить имущество. Что делать уже сегодня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!