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Экс-глава МИД Германии оценил способность страны стать обороноспособной

Габриэль: ВС Германии станут обороноспособными только через 10 лет
Bernd von Jutrczenka/DPA via AP

Бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль высазалам мнение в интервью газете Neue Zürcher Zeitung (NZZ), что ФРГ потребуется 10 лет на обеспечение обороноспособности своих вооруженных сил (бундесвера).

Габриэль отметил, что большинство стран ЕС прикладывает к задаче перевооружения значительные усилия, но правда заключается в том, что у Германии уйдет не менее 10 лет на превращение бундесвера в армию, способную к обороне, и США будут нужны Евросоюзу как минимум на это время.

Экс-глава МИД Германии полагает, что граждане ФРГ стали чрезмерно бюрократичными и медлительными, и в этом их собственная вина, а не следствие изменений в глобальной политике. Он подчеркнул, что немецкому обществу необходимо честное обсуждение причин экзистенциальных трудностей, с которыми сталкивается Германия, однако этого не происходит. Он также добавил, что и самому Евросоюзу милитаризация дается нелегко.

15 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что Франция стала одним из идейных вдохновителей милитаризации Европы, примеряя на себя роль «партии войны». По словам дипломата, западные европейцы демонстрируют безудержную агрессивную поддержку Киева и эскалацию противостояния с Россией.

Ранее Песков заявил, что милитаризация Европы потребует от России принятия дополнительных мер.

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