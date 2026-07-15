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Политика

Захарова назвала Францию идеологом милитаризации Европы

Захарова: Франция примеряет на себя «треуголку партии войны»
Григорий Сысоев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что Франция стала одним из идейных вдохновителей милитаризации Европы, примеряя на себя роль «партии войны».

По словам дипломата, западные европейцы демонстрируют безудержную агрессивную поддержку Киева и эскалацию противостояния с Россией. Захарова отметила, что «милитаристский пыл» президента Франции Эммануэля Макрона отражает курс европейских элит на сдерживание России.

«Можно сказать, что они примеряют на себя треуголку «партии войны», — сказала она.

До этого Захарова заявляла, что «коалиция желающих» по степени «озверения» и «расчеловечивания» напоминает Содом и Гоморру. По ее мнению, мотивация членов «коалиции желающих» не имеет ничего общего со стремлением к глобальной безопасности или установлению порядка.

Саммит «коалиции желающих» прошел в Париже 13 июля. Участники приняли решение о проведении военных учений в соседних с Украиной странах, подтвердили намерение выделять военную помощь Киеву, обсудили лицензионное производство ракет Patriot на Украине и создание новой европейской противоракетной системы с участием украинских специалистов.

Ранее Макрон заявил о планах «коалиции желающих» провести военные учения.

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