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Политика

В МИД РФ отказались верить, что европейские призывы к миру чего-то стоят

Галузин назвал призывы Европы к миру прикрытием для создания оружия против РФ
РИА «Новости»

Призывы европейских политиков к миру ничего не стоят и в реальности являются прикрытием для разработки вооружения против РФ. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил заместитель главы российского министерства иностранных дел Михаил Галузин.

Дипломат обратил внимание, что государства Запада продолжают финансово помогать Украине и поставлять туда оружие натовского производства.

»Германия переводит автомобильные заводы на выпуск военной продукции, Британия обещает «учесть опыт и наработки ВСУ» (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru»), в Латвии строится совместный с Украиной завод по производству дронов», — рассказал Галузин.

Он добавил, что зарубежные партнеры Киева также выделяют все больше средств на поддержание активности ВСУ, которые они рассматривают как «прокси-армию» против Москвы.

«В этих условиях европейские призывы к миру, являющиеся прикрытием для разработки вооружения и милитаризации против России, ничего не стоят», — подчеркнул замглавы МИД.

Как отметил Галузин, российская сторона не намерена отказываться от конструктивного и содержательного диалога. Однако такое взаимодействие будет востребовано только в том случае, если Европа подтвердит конкретными действиями готовность учитывать позицию РФ при обсуждении актуальных вопросов безопасности, предупредил он.

Ранее дипломат объяснил, почему Россия представляется Европейскому союзу «исключительно черной».

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