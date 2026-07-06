Галузин назвал призывы Европы к миру прикрытием для создания оружия против РФ

Призывы европейских политиков к миру ничего не стоят и в реальности являются прикрытием для разработки вооружения против РФ. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил заместитель главы российского министерства иностранных дел Михаил Галузин.

Дипломат обратил внимание, что государства Запада продолжают финансово помогать Украине и поставлять туда оружие натовского производства.

»Германия переводит автомобильные заводы на выпуск военной продукции, Британия обещает «учесть опыт и наработки ВСУ» (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru»), в Латвии строится совместный с Украиной завод по производству дронов», — рассказал Галузин.

Он добавил, что зарубежные партнеры Киева также выделяют все больше средств на поддержание активности ВСУ, которые они рассматривают как «прокси-армию» против Москвы.

«В этих условиях европейские призывы к миру, являющиеся прикрытием для разработки вооружения и милитаризации против России, ничего не стоят», — подчеркнул замглавы МИД.

Как отметил Галузин, российская сторона не намерена отказываться от конструктивного и содержательного диалога. Однако такое взаимодействие будет востребовано только в том случае, если Европа подтвердит конкретными действиями готовность учитывать позицию РФ при обсуждении актуальных вопросов безопасности, предупредил он.

Ранее дипломат объяснил, почему Россия представляется Европейскому союзу «исключительно черной».