Индия направила России приглашение на саммит БРИКС

Индия направила России приглашение принять участие в предстоящем саммите БРИКС. Об этом ТАСС сообщил источник в правительстве республики.

«Приглашение на саммит БРИКС направлено России», — сказал собеседник информагентства.

18-й саммит БРИКС пройдет в Нью-Дели 12–13 сентября 2026 года. Индия в этом году является председателем организации. Главной темой мероприятия станет «Укрепление устойчивости, инноваций, сотрудничества и устойчивого развития».

В мае стало известно, что президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС.

БРИКС (BRICS) — это межгосударственное объединение и влиятельный экономический блок, в который входят 10 государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, Египет, Эфиопия и Индонезия. Организация была создана в 2006 году для развития многостороннего сотрудничества, торговли и укрепления финансовой стабильности между участниками.

Ранее Лавров заявил об интересе разных государств к вступлению в БРИКС.