Украина теряет возможность повлиять на исход конфликта с Россией. Об этом заявил корреспондент телеканала Welt в Киеве Кристоф Ваннер.

По его оценкам, «окно возможностей для Украины может закрыться». Осенью и зимой республику ждут отключения электроэнергии, которые представляют угрозу. Это подрывает моральный дух людей и наносит ущерб экономике, констатировал журналист.

Ваннер также заявил, что удары ВС РФ являются продуманной стратегией, а у ВСУ нет защиты от российского оружия. Он заметил, что «это то, чему мы являемся свидетелями прямо сейчас».

До этого министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Запад говорит, что «еще подумает» над тем, когда возобновлять переговоры с Россией, и настаивает на сохранении действующей в Киеве власти. При этом союзники Киева настаивают на объявлении перемирия и прекращении огня, после чего на территории республики появятся многонациональные силы во главе с Англией и Францией, и только тогда они «сядут поговорить», указал министр. Он назвал такой сценарий «ультиматумом» России.

Ранее экс-глава МИД Украины заявил о подготовке новых требований к России о мире.