Экс-глава дипломатии ЕС прокомментировал заявление Италии о приостановке Шенгена с Испанией

Бывший глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что ни одно государство объединения не имеет права в одностороннем порядке исключить другую страну из Шенгенского соглашения или приостановить ее участие в нем. Об этом он написал в соцсети X.

«Согласно законодательству ЕС, ни одно государство-член не может в одностороннем порядке приостанавливать участие другого государства в Шенгенской зоне. Такой возможности просто не существует в правовой структуре ЕС», — написал Боррель.

До этого премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что страна готова принять чрезвычайные меры для защиты границ и безопасности граждан, включая приостановление действия Шенгенской зоны с Испанией.

30 июля СМИ сообщили, что около 20 тысяч мигрантов могли попасть в автономный испанский город Сеута, расположенный на севере Африки. Мигранты не встретили сопротивления со стороны сил безопасности Марокко. Отмечается, что только за последнюю неделю 1,5 тысячи мигрантов добрались до Сеуты вплавь, другие пришли из Марокко пешком.

Сеута — это автономный город Испании, который из-за своего географического положения постоянно сталкивается с миграционной проблемой. Так, в 2021 году за несколько дней границу пересекли около 10 тыс. человек, большинство из которых — граждане Марокко. Для контроля потока беженцев из Африки вдоль границы с Марокко в городе возвели высокий забор с колючей проволокой.

Ранее мигранты из Марокко попытались взять штурмом еще один испанский город.