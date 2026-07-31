В России рассказали о значении удара по американскому заводу на Украине

Удар ВС России по американскому оборонному заводу Terminal Autonomy в Киеве, который производил беспилотники для ВСУ, подорвет способность украинских боевиков наносить террористические удары вглубь России. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Иван Коновалов.

«Приоритетные цели сейчас — это производственные мощности по выпуску беспилотников, ракет, а также ремонтные предприятия... Все, что связано с дроновым ударами. Эти предприятия сейчас и эти производственные площади в приоритете для наших ударов. Соответственно, и это предприятие оказалось в этом списке», — сказал аналитик.

По словам Коновалова, уничтожение беспилотников AQ-400 Scythe и AQ-100 Bayonet, которые выпускались на этом заводе, подрывает возможности ВСУ по нанесению террористических ударов по территории России.

«Их возможности по террористическим атакам вглубь российской территории сокращаются вкупе с тем, что мы фактически отрезаем [Украину] от моря, а это еще и, естественно, удар по основному логистическому каналу для киевского режима. И все это все совместно. Естественно, что это критично для ВСУ», — отметил он.

Россия впервые атаковала предприятие американской оборонной компании на территории Украины, пишет The Guardian.

По данным газеты, под удар попал завод Terminal Autonomy в Киеве, где выпускались ударные беспилотники AQ-400 Scythe и AQ-100 Bayonet. Эти дроны оснащены системой наведения, благодаря которой способны атаковать даже после потери связи или воздействия средств радиоэлектронной борьбы.

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