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Политика

Зеленский утверждает, что Украина получит лицензию на производство ракет Patriot

Зеленский заявил, что Трамп согласен дать Киеву лицензии на производство Patriot
YouTube/Sky News

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News, что глава США Дональд Трамп якобы согласился дать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

28 июля в Вашингтоне прошла закрытая встреча между двумя президентами.

«Он (Трамп. — прим. ред.) согласился, что даст нам лицензии», — сказал Зеленский.

Украинский лидер добавил, что якобы провел встречу с представителями военных компаний США и выразил надежду на совместное производство ракет.

8 июля Трамп на встрече с Зеленским в рамках саммита НАТО в Турции заявил, что Вашингтон передаст Киеву лицензию Patriot.

Россия считает, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны Североатлантического альянса в конфликт.

Ранее Польша предложила США наладить с Украиной совместное производство ракет для Patriot.

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