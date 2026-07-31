В России заявили, что новый этап СВО идет уже два месяца

В мае начался новый этап СВО, который является войной на истощение и характеризуется ударами по незащищенным гражданским и энергетическим объектам. Переход Киева к этому этапу свидетельствует об экономических проблемах Украины. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Украина называет эту войной на истощение, но реально некоторые украинские политики называют это тотальной войной. Они перешли, что называется, очередную красную черту и начали работать по нашим объектам в тылу, в глубоком тылу», — отметил аналитик.

По словам Кнутова, это можно назвать следующим этапом продолжающегося конфликта на Украине. По оценке военного эксперта, он начался в мае 2026 года, когда ВСУ ударили по Старобельску. Этот этап характеризуется ударами по незащищенным целям — нефтеперерабатывающим заводам и логистическим центрам.

«Руководство Украины действует как международные террористы, когда берут в заложники, выдвигают политические требования, а если не выполняешь — убивают мирных граждан. Вот здесь примерно такая же схема. Это следующий этап. Он говорит о более сильной эскалации военных действий и в то же время указывает на тяжелое положение в экономике, в вооруженных силах Украины», — считает Кнутов.

Советник президента Украины по развитию технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов с позывным «Флэш» заявил, что активные изменения на линии фронта почти отсутствуют, а боевые действия перешли в фазу истощения.

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