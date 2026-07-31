В Турции предложили начать переговоры по Украине

Турция уведомила Россию и Украину о готовности начать новый раунд переговоров

Турция уведомила власти России и Украины о готовности организовать новый раунд переговоров на турецкой территории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве республики.

«Анкара передала Москве и Киеву свои месседжи о готовности организовать переговоры по Украине в Турции в кратчайшие сроки», — рассказал собеседник информагентства.

До этого министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара продолжит активную дипломатию для урегулирования конфликта на Украине, включая инициативу по организации нового раунда росиийско-украинских переговоров.

По мнению главы МИД Турции, для продвижения переговоров по урегулированию конфликта Украине следует поддержать достигнутые в Анкоридже договоренности между Россией и США.

Ранее стало известно о переговорах Эрдогана с лидерами Запада по Украине.