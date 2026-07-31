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Политика

В Польше призвали к отставке Туска: «Мы имеем дело с безумцем»

Депутат Чарнек призвал к отставке Туска из-за желания передавать оружие Украине
IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Депутат от партии «Право и справедливость» Пшемыслав Чарнек призвал премьера Польши Дональда Туска уйти в отставку после инцидента в воздушном пространстве страны и его последующих заявлений. Об этом сообщает Do Rzeczy.

«Человек, который говорит о том, что Украине следует безоговорочно передать еще больше техники, то есть разоружить Польшу, включая самую современную технику, в том числе противотанковые ракеты Patriot, должен немедленно уйти в отставку», — сказал Чарнек.

По его словам, если премьер Польши предлагает «разоружиться», забывая о якобы угрозе со стороны России и Белоруссии, значит «мы имеем дело с безумцем», который вредит безопасности страны.

Чарнек подчеркнул, что польская армия находится в Польше и должна быть оснащена самым лучшим и современным оборудованием.

Накануне на востоке Польши обнаружили обломки неопознанного объекта, который премьер-министр страны Дональд Туск назвал, предположительно, российской ракетой Х-101. При этом глава польского правительства признал, что экспертиза еще не завершена, и призвал дождаться итогов расследования. Украина и руководство Евросоюза также возложили ответственность за инцидент на Россию, а Киев предложил Варшаве помощь в изучении обстоятельств падения объекта.

Ранее журналист объяснил, почему Туск поспешил обвинить Россию в инциденте в Польше.

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