Стал известен план Трампа, способный сорвать принятие «адских санкций» против РФ

Politico: Трамп изменением законопроекта о санкциях против РФ может его сорвать

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет внести изменения в законопроект об «адских санкциях» в отношении РФ, что может затянуть процесс принятия документа или вовсе сорвать его. Об этом сообщила газета Politico.

Как говорится в статье, постепенно приближается время рассмотрения данного законопроекта в верхней палате конгресса США. Но, по мнению обозревателей, этот процесс не будет быстрым и легким. В том числе проблемы могут возникнуть из-за опасений сенаторов-демократов по поводу полномочий хозяина Белого дома в вопросе пошлин.

Один из источников издания допустил, что документ утвердят до конца текущего года. При этом журналисты выяснили, что американский лидер уже сейчас предлагает внести некоторые изменения в законопроект.

«[Трамп] намекнул, что законопроект должен не только продлевать определенные санкции против Ирана, но и включить пошлины для покупателей иранской нефти, подобные пошлинам для покупателей российской [нефти]», — утверждается в материале.

Из него следует, что демократы напряглись из-за этого заявления, поскольку считают, что глава государства может использовать пошлины не для наказания «стран-агрессоров», а для давления на союзников Вашингтона. В тексте подчеркивается, что аналогичные споры уже срывали принятие предыдущих версий документа об «адских санкциях».

Тем временем украинская сторона рассчитывает на утверждение документа в ближайшее время. Чтобы новые санкции заработали в полную силу, требуется время, которое имеет важное значение для продолжающего конфликт Киева.

В июле Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин готов заключить мирное соглашение с Украиной. Он выразил надежду, что конфликт между Москвой и Киевом будет урегулирован до окончания его полномочий на посту главы государства в 2029 году. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент США объяснил свою позицию по введению новых санкций против РФ и Ирана.