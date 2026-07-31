Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Политика

Стал известен план Трампа, способный сорвать принятие «адских санкций» против РФ

Politico: Трамп изменением законопроекта о санкциях против РФ может его сорвать
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет внести изменения в законопроект об «адских санкциях» в отношении РФ, что может затянуть процесс принятия документа или вовсе сорвать его. Об этом сообщила газета Politico.

Как говорится в статье, постепенно приближается время рассмотрения данного законопроекта в верхней палате конгресса США. Но, по мнению обозревателей, этот процесс не будет быстрым и легким. В том числе проблемы могут возникнуть из-за опасений сенаторов-демократов по поводу полномочий хозяина Белого дома в вопросе пошлин.

Один из источников издания допустил, что документ утвердят до конца текущего года. При этом журналисты выяснили, что американский лидер уже сейчас предлагает внести некоторые изменения в законопроект.

«[Трамп] намекнул, что законопроект должен не только продлевать определенные санкции против Ирана, но и включить пошлины для покупателей иранской нефти, подобные пошлинам для покупателей российской [нефти]», — утверждается в материале.

Из него следует, что демократы напряглись из-за этого заявления, поскольку считают, что глава государства может использовать пошлины не для наказания «стран-агрессоров», а для давления на союзников Вашингтона. В тексте подчеркивается, что аналогичные споры уже срывали принятие предыдущих версий документа об «адских санкциях».

Тем временем украинская сторона рассчитывает на утверждение документа в ближайшее время. Чтобы новые санкции заработали в полную силу, требуется время, которое имеет важное значение для продолжающего конфликт Киева.

В июле Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин готов заключить мирное соглашение с Украиной. Он выразил надежду, что конфликт между Москвой и Киевом будет урегулирован до окончания его полномочий на посту главы государства в 2029 году. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент США объяснил свою позицию по введению новых санкций против РФ и Ирана.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Льготы по банковской карте и прибавки к пенсии. Что изменится для россиян с 1 августа
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!