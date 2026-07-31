Трамп высказался о передаче Украине лицензии на производство боеприпасов для Patriot

Трамп «не уверен», передадут ли США Украине лицензию на боеприпасы для Patriot

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил в интервью Financial Times, что не уверен, передадут ли США Украине лицензию на производство боеприпасов для зенитных ракетных комплексов Patriot.

По его словам, сейчас данный вопрос рассматривается. Трамп добавил, что боеприпасы для Patriot являются необычным вооружением, Вашингтону следует проявлять осторожность в том, кому предоставляется лицензия на их производство.

8 июля Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках саммита НАТО в Турции заявил, что Вашингтон передаст Киеву лицензию Patriot.

29 июля Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News, что глава США Дональд Трамп согласился дать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Украинский лидер добавил, что провел встречу с представителями военных компаний США и выразил надежду на совместное производство ракет.

Ранее Польша предложила США наладить с Украиной совместное производство ракет для Patriot.