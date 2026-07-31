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Политика

Польша обсудила с НАТО реакцию на падение «российской ракеты»

Польша согласовала с НАТО меры по усилению ПВО после падения «российской ракеты»
Global Look Press

Начальник генерального штаба польской армии Веслав Кукула провел переговоры с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексусом Гринкевичем после инцидента с нарушением воздушного пространства Польши. Об этом сообщила пресс-служба польского минобороны.

По данным ведомства, стороны оценили ситуацию и договорились о дальнейших мерах по усилению системы противовоздушной обороны на восточном фланге НАТО.

«Безопасность Польши и НАТО остается приоритетом», — отмечается в сообщении.

До этого оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что в ночь на 30 июля неизвестный объект нарушил восточную границу страны, после чего исчез с радаров. Позже было заявлено, что воронка диаметром 10 метров и обломки обнаружены в малонаселенной местности недалеко от города Тарнава-Колония в Люблинском воеводстве, граничащем с Украиной и Белоруссией.

Польша обвинила в случившемся Россию. Премьер-министр страны Дональд Туск сказал, что это была, предположительно, российская ракета Х-101. При этом глава польского правительства признал, что экспертиза еще не завершена, и призвал дождаться итогов расследования. Украина и руководство Евросоюза также возложили ответственность за инцидент на Россию, а Киев предложил Варшаве помощь в изучении обстоятельств падения объекта.

Ранее министр обороны Польши заявил о «чрезвычайно тяжелой ночи» для ПВО страны.

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