Министр обороны заявил о «чрезвычайно тяжелой ночи» для ПВО Польши

Прошедшая ночь была «чрезвычайно тяжелой» для польской ПВО. Об этом на своей странице в соцсети Х написал министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

«Это была чрезвычайно тяжелая ночь для наших систем противовоздушной обороны, наблюдения и обнаружения угроз», — написал Косиняк-Камыш.

По его словам, «информация постоянно передавалась и координировалась соответствующими службами, и она также дошла до самых важных людей в нашей стране». Министр обороны также сообщил, что в настоящее время выясняется, что за объект упал в окрестностях города Тарнава-Колония.

30 июля в воздушном пространстве Польши обнаружили неопознанный летающий объект, а после засекли место его падения. Для его идентификации и перехвата был направлен дежурный истребитель F-16. По словам военных, через шесть минут после обнаружения объект исчез из поля видимости радиолокационных систем.

Позже польская полиция в соцсети Х сообщила о сильном взрыве и воронке в Люблинском воеводстве на востоке Польши, примерно в 2 км от ближайшей застройки. Рядом с воронкой найдены разбросанные элементы неопознанного объекта.

Ранее министр обороны Польши отверг сценарий нападения России.