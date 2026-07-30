Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Политика

Министр обороны заявил о «чрезвычайно тяжелой ночи» для ПВО Польши

Косиняк-Камыш заявил о чрезвычайно тяжелой ночи для польской ПВО
Fot.Tedi/Newspix.Pl/Global Look Press

Прошедшая ночь была «чрезвычайно тяжелой» для польской ПВО. Об этом на своей странице в соцсети Х написал министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

«Это была чрезвычайно тяжелая ночь для наших систем противовоздушной обороны, наблюдения и обнаружения угроз», — написал Косиняк-Камыш.

По его словам, «информация постоянно передавалась и координировалась соответствующими службами, и она также дошла до самых важных людей в нашей стране». Министр обороны также сообщил, что в настоящее время выясняется, что за объект упал в окрестностях города Тарнава-Колония.

30 июля в воздушном пространстве Польши обнаружили неопознанный летающий объект, а после засекли место его падения. Для его идентификации и перехвата был направлен дежурный истребитель F-16. По словам военных, через шесть минут после обнаружения объект исчез из поля видимости радиолокационных систем.

Позже польская полиция в соцсети Х сообщила о сильном взрыве и воронке в Люблинском воеводстве на востоке Польши, примерно в 2 км от ближайшей застройки. Рядом с воронкой найдены разбросанные элементы неопознанного объекта.

Ранее министр обороны Польши отверг сценарий нападения России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 30 июля. Самозапрет на казино, «зеленые коридоры» в магазинах и опасные шакалы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!