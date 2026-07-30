США ждут от КНР выполнения обязательств по редкоземельным металлам и агропрому

Бессент: США ждут от Китая выполнения обязательств по редкоземам и агропрому

Вашингтон ожидает от Пекина полного выполнения взятых на себя обязательств в отношении поставок редкоземельных металлов, а также приобретения американских аграрных товаров. Такое заявление сделал глава Минфина США Скотт Бессент в соцсети X.

«В ходе беседы я отметил, что мы ждем от китайской стороны безоговорочного соблюдения взятых ранее обещаний по редкоземельным элементам и по закупке продукции сельского хозяйства США», — написал Бессент после телефонных переговоров с китайским вице-премьером Хэ Лифэном.

В разговоре также участвовал торговый представитель США Джеймисон Грир.

Бессент также добавил, что собеседники затронули вопрос организации двусторонних Советов по торговле и инвестициям. По его словам, данный механизм призван стать инструментом для достижения более уравновешенных, честных и конструктивных торгово-экономических связей между Соединенными Штатами и Китаем.

На прошлой неделе министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Марко Рубио потребовал от Вашингтона уважать основные интересы КНР.

Ранее Лавров и Ван И обсудили отношения с США.