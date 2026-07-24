В МИД России раскрыли подробности переговоров Лаврова и Ван И

Лавров и Ван И обсудили отношения с США и ситуацию вокруг Украины

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И обсудили в Киргизии отношения с США и ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как отметили в министерстве, дипломаты также выразили удовлетворение позитивной динамикой развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

«Состоялся обмен мнениями по тематике взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества, включая перспективы дальнейшего развития объединения в контексте комплексного совершенствования его деятельности», — уточнили в МИД.

Кроме того, стороны подчеркнули важность укрепления стратегической координации между Москвой и Пекином на международной арене, в том числе в ООН, ШОС, БРИКС и других международных организациях.

В МИД добавили, что по итогам встречи представители двух стран констатировали совпадение или близость подходов РФ и КНР по большинству затронутых вопросов.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров поспорил с оценкой госсекретаря США Марко Рубио, который заявил о провале анкориджских договоренностей по Украине. По словам главы МИД РФ, прежде чем говорить о неудаче, необходимо разобраться, кто именно не выполнил соглашения. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров донес до Рубио позицию России по мирным переговорам.