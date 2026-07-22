Ван И потребовал от Рубио уважать интересы Китая

Ван И на встрече с Рубио потребовал от США уважения принципа «одного Китая»

Министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Марко Рубио потребовал от Вашингтона уважения основных интересов КНР. Об этом сообщили в МИД Китая.

«Ван И разъяснил твердую позицию Китая в отношении недавней серии негативных высказываний и действий со стороны США, потребовав от США соблюдения принципа «одного Китая»», — говорится в сообщении.

Встреча состоялась в среду на полях мероприятий по линии АСЕАН в столице Филиппин Маниле.

В мае было опубликовано совместное заявление России и КНР, в рамках которого РФ подтвердила свою приверженность принципу «одного Китая». В нем указано, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая.

В конце июня посольство Китая в Вашингтоне заявило, что неправильный подход США к тайваньскому вопросу может привести к прямому столкновению или даже конфликту между двумя странами.

Ранее МИД Китая рассказал о воссоединении с Тайванем.