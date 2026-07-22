Ван И потребовал от Рубио уважать интересы Китая

Министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Марко Рубио потребовал от Вашингтона уважения основных интересов КНР. Об этом сообщили в МИД Китая.
«Ван И разъяснил твердую позицию Китая в отношении недавней серии негативных высказываний и действий со стороны США, потребовав от США соблюдения принципа «одного Китая»», — говорится в сообщении.
Встреча состоялась в среду на полях мероприятий по линии АСЕАН в столице Филиппин Маниле.
В мае было опубликовано совместное заявление России и КНР, в рамках которого РФ подтвердила свою приверженность принципу «одного Китая». В нем указано, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая.
В конце июня посольство Китая в Вашингтоне заявило, что неправильный подход США к тайваньскому вопросу может привести к прямому столкновению или даже конфликту между двумя странами.
Ранее МИД Китая рассказал о воссоединении с Тайванем.