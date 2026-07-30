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Политика

США представили на конференции карту с неправильно расположенными странами Африки

Reuters: госдеп США показал карту с неправильно расположенными странами Африки
Reuters

Госдеп США представил на международной конференции по борьбе со СПИДом, которая проходит в Бразилии, карту с неправильно расположенными странами Африки. Об этом пишет агентство Reuters.

«На карте, включенной в презентацию, присутствовал водяной знак искусственного интеллекта, указывающий на то, что она была создана с помощью инструментов OpenAI», — говорится в материале.

В компании заявили, что проводят проверку по данному факту.

В госдепе США взяли на себя «полную ответственность» за возникшую путаницу, пояснив, что карту подготовил один из сотрудников, который в спешке менял слайды перед началом мероприятия.

На изображении Нигерию обозначили как страну без выхода к морю. Мозамбик, который располагается на юго-востоке Африки, был перенесен в район Африканского Рога, а Кот-д'Ивуар из Западной Африки оказался в другой части континента.

В июне международная команда исследователей протестировала ведущие языковые модели с помощью теста Струпа — классического психологического инструмента для измерения концентрации. Результаты оказались неожиданными: чем длиннее задача, тем хуже справляется ИИ — вплоть до почти полного отказа.

Ранее Бразилия не выдала визы представителям администрации США.

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