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Политика

Бразилия не выдала визы представителям администрации США

Reuters: Бразилия отказала в визах двум представителям Госдепа
superbeststock/Shutterstock/FOTODOM

Бразильские власти отказали в визах двум представителям администрации президента США, которые «поставить под сомнение надежность избирательной системы страны», передает Reuters со ссылкой на источники.

Согласно материалу, в Бразилии уверены, что эти лица связаны с планами США повлиять на президентские выборы в Бразилии в октябре, где действующему президенту Луису Инасиу Луле да Силве будет противостоять дружественный лидеру США сенатор Флавиу Болсонару.

В статье уточняется, что визы не выдали помощнику госсекретаря Райли М. Барнсу из бюро по вопросам демократии, прав человека и труда и зампомощника госсекретаря Самуэлю Самсону.

По словам одного из источников в Бразилии, отказ основан «на доказательствах, указывающих на повторную попытку политически использовать ситуацию и подорвать избирательную систему».

В начале месяца министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра заявил, что решение США о признании крупнейших преступных группировок Бразилии террористическими организациями создает серьезные риски для страны. Он допустил применение американской военной силы на территории государства.

Ранее в ЕС задумались о пересмотре статуса уже выданных гражданам России виз и ВНЖ.

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