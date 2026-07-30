Пашинян заявил о поисках Арменией альтернативы России в двух сферах

Армения находится в поисках не только экономической, но и политической альтернативы России, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в ходе брифинга, отвечая на вопрос о политической составляющей кризиса с РФ, передает ТАСС.

«Армения решила иметь альтернативы. До этого у нее не было альтернатив, в том числе в политическом плане», — сказал политик.

Он обратил внимание, что Армения за последнее время подписала документы о стратегических отношениях с Китаем, США, Великобританией, Нидерландами, Францией и рядом других стран, хотя раньше не могла иметь их с таким количеством стран.

Пашинян считает, что Москва хочет от отношений с Ереваном эксклюзивности, но этого ожидать не стоит.

29 июля премьер-министр Армении предсказал начало конца Евразийского экономического союза настанет, если не будет решен вопрос экспортных ограничений.

Глава армянского правительства подчеркнул, что Ереван обладает законным правом на самостоятельные поиски альтернативных путей экономического развития. По его словам, в данном случае проблема заключается не в его стране, а в самой организации, которую он охарактеризовал как неработоспособную.

Ранее Пашинян попросил Путина снять ограничения на ввоз товаров из Армении.