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Политика

США ввели санкции против пяти компаний, в том числе из России

США ввели санкции против пяти компаний, в том числе из РФ, за связь с Mahan Air
rarrarorro/Shutterstock/FOTODOM

США ввели санкции против российской компании и еще четырех юрлиц, которые якобы связаны с иранской авиакомпанией Mahan Air. Такое уведомление размещено на сайте Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов Соединенных Штатов.

Из этих данных следует, что рестрикции применены к находящейся в Москве транспортной компании Air Cargo Pro, а также к четырем фирмам из Ирана, Китая и Индии. Кроме того, Штаты ввели санкции в отношении гражданина Китайской Народной Республики. В заявлении, распространенном пресс-службой американского Минфина, утверждается, что попавшие под действие рестрикций лица сотрудничали с авиакомпанией Mahan Air из Ирана, находящейся в санкционных списках США. Включение в перечень санкций означает заморозку активов в Штатах и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.

До этого сообщалось, что сенат США преодолел первый процедурный этап на пути к принятию законопроекта о введении новых жестких санкций против России и Ирана.

Ранее стало известно о расколе в конгрессе США из-за антироссийских санкций.

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