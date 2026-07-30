Умерла бывшая премьер-министр Литвы Казимира Прунскене

Обвиненная в связах с КГБ премьер Литвы Прунскене ушла из жизни

Казимира Прунскене, ставшая премьер-министром Литвы после провозглашения независимости страны в 1990 году, скончалась. Об этом сообщает Delfi.

«Скончалась подписант Акта о независимости Литвы от 11 марта 1990 года, профессор, первый премьер-министр независимой Литвы Казимира-Дануте Прунскене», — сообщает издание.

Информацию о смерти политика подтвердил ее сын Вайдотас. Прунскене было 83 года.

В 1988 году Прунскене была одним из главных разработчиков концепции экономической самостоятельности Литовской ССР и одним из основателей Саюдиса (движение, которое привело Литву к выходу из состава СССР), входила в его инициативную группу и Совет сейма. Стала премьер-министром первого правительства 17 марта 1990 года.

В 2009 году сообщалось, что Прунскене, возглавлявшая первое правительство после развала СССР, в советское время сотрудничала с КГБ. Тогда этот факт подтвердила литовская Комиссия по люстрации. Однако спустя несколько лет судебных разбирательств обвинения были сняты.

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