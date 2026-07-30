Захарова заявила о приближении к опасной черте после атаки ВСУ на Запорожскую АЭС

Москва решительно осуждает атаку украинских войск по Запорожской АЭС. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

«30 июля киевский режим предпринял попытку нанесения удара в пределах периметра Запорожской АЭС (ЗАЭС). Целью стала площадка сухого хранилища отработавшего ядерного топлива, в частности, здание для размещения транспортера, предназначенного для перевозки контейнеров с отработавшим ядерным топливом», — рассказала дипломат.

Захарова отметила, что данное нападение стало новым проявлением циничной и опасной политики Киева, нацеленной на подрыв безопасности российской станции.

По словам представителя МИД, украинские власти подходят все ближе к опасной черте, рискуя спровоцировать радиационную аварию, последствия которой ощутит на себе вся Европа.

30 июля пресс-служба ЗАЭС случившееся назвала крайне опасным инцидентом. Там пояснили, что ставший целью атаки транспортер — это уникальное специализированное оборудование, аналогов которому нет. Если бы механизм оказался поврежден, станция не смогла бы безопасно выполнять транспортно-технологические операции с отработавшим ядерным топливом.

Ранее на ЗАЭС рассказали о неустойчивости внешнего энергоснабжения.