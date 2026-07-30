Лукашенко рассказал, что поменял Apple на белорусский «Горизонт»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что не увлекается компьютерами и другими гаджетами, а также сообщил, что перешел с техники Apple на устройство, произведенное в Белоруссии. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Как и у вас, моя жизнь начинается каждый день с телевизора и заканчивается [телевизором]. Компьютерами и прочими гаджетами я не балуюсь», — заявил Лукашенко во время совещания в Бресте.

Во время визита в город белорусский лидер также посетил выставку продукции Брестского электролампового завода и предприятий холдинга «Горизонт». В Год белорусской женщины компания представила новый ноутбук в оранжевом цвете, отличающийся малым весом и тонким корпусом.

Лукашенко напомнил, что несколько лет назад он отказался от компьютера Apple в пользу белорусского «Горизонта». Он подчеркнул важность поиска способов поддержки местных производителей и отметил, что этот вопрос будет вынесен на обсуждение с правительством.

Во время посещения электролампового завода, который в этом году отмечает 60-летие, президенту Белоруссии вручили первые лампочки, выпущенные в 1966 году. Глава государства поручил передать их в Музей подарков во Дворце независимости в Минске.

Ранее Лукашенко высказался о важности деревень в Белоруссии.