Лукашенко высказался о важности деревень в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает необходимым сохранить деревни, поскольку без них не будет страны. Слова главы государства приводит ТАСС.

«Меня больше волнует деревня. Нам надо сохранить деревню, потому что без деревни нет страны. Согласен кто-то со мной или нет, я так считаю. Деревня - это люди. Для того, чтобы сохранить деревню и людей, нужна работа. А это прежде всего сельское хозяйство», — сказал Лукашенко на совещании в Бресте.

Также в ходе поездки в Брестскую область Лукашенко поручил привести в порядок Беловежскую пущу. Он обратил внимание, в частности, на множество поваленных деревьев.

Беловежская пуща — наиболее крупный остаток реликтового первобытного равнинного леса, который, согласно представлениям, сложившимся в современной науке, в доисторические времена произрастал на территории Европы.

Через Беловежскую пущу проходит государственная граница между Польшей и Белоруссией. Рядом с пущей находится водораздел Балтийского и Черного морей.

Ранее Лукашенко вспомнил, как Путин напоил его молоком.