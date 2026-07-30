В РЖД удивились возможности взимания платежа за аренду железных дорог Армении

Компания РЖД с недоумением и удивлением узнала из прессы о возможном взимании платежа за аренду железных дорог Армении. Об этом заявил глава российской компании Олег Белозеров в беседе с ТАСС.

Он отметил, что все права и обязанности сторон прописаны в Концессионном договоре.

«Намерены твердо придерживаться договора, и если армянская сторона рассматривает возможность его прекращения или изменения условий, мы вправе ожидать возврата вложенных инвестиций», — сказал глава РЖД.

Белозеров рассказал, что с 2008 по 2025 год инвестиции из средств РЖД и доходов самой ЮКЖД составили около $396,3 млн. Он добавил, что в 2021 году по просьбе армянской стороны было поставлено 27 новых вагонов. Кроме того, РЖД и ЮКЖД устранили последствия разрушительного разлива реки Дебед в 2024 году.

30 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство страны готово дойти до обращения в арбитраж по вопросу эксплуатации армянских железных дорог, находящих в концессионном управлении у «Южно-кавказской железной дороги». По словам премьера, армянская сторона хочет решить этот вопрос в дружественной атмосфере, но могут возникнуть ситуации, когда она «пойдет на де-юре решения».

Ранее Пашинян анонсировал новую встречу с Путиным.