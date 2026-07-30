Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Политика

Захарова обвинила Зеленского в желании вовлечь страны в «террористические авантюры»

Захарова: Зеленский пытается вовлечь в свои авантюры как можно больше стран
РИА Новости/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский недоговороспособен и пытается вовлечь как можно больше стран в свои «террористисческие авантюры». Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

«Главарь агонизирующего киевского режима уже не просто давно потерял правосубъектность. Он абсолютно недоговороспособен и пытается вовлечь в свои террористические авантюры как можно больше стран, масштабировать конфликт», — сказала дипломат.

Несколькими часами ранее посол по особым поручениям, дипломат Константин Долгов заявил, что Украина вскоре попытается достичь перемирия на поле боя из-за ухудшения ситуации в экономике на фоне российских ударов по портовой инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса страны. России это перемирие не нужно, поскольку Москва заинтересована только в долгосрочном мире, отметил он.

28 июля глава офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что переговоры американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского, состоявшиеся в Белом доме, были содержательными. По его словам, делегации договорились интенсифицировать переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее журналист назвал ударившее по имиджу Зеленского событие в США.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Мнение юристов о последствиях уголовных дел против Дурова и замедления мессенджера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!