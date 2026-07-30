Захарова: Зеленский пытается вовлечь в свои авантюры как можно больше стран

Президент Украины Владимир Зеленский недоговороспособен и пытается вовлечь как можно больше стран в свои «террористисческие авантюры». Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

«Главарь агонизирующего киевского режима уже не просто давно потерял правосубъектность. Он абсолютно недоговороспособен и пытается вовлечь в свои террористические авантюры как можно больше стран, масштабировать конфликт», — сказала дипломат.

Несколькими часами ранее посол по особым поручениям, дипломат Константин Долгов заявил, что Украина вскоре попытается достичь перемирия на поле боя из-за ухудшения ситуации в экономике на фоне российских ударов по портовой инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса страны. России это перемирие не нужно, поскольку Москва заинтересована только в долгосрочном мире, отметил он.

28 июля глава офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что переговоры американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского, состоявшиеся в Белом доме, были содержательными. По его словам, делегации договорились интенсифицировать переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее журналист назвал ударившее по имиджу Зеленского событие в США.