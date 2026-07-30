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Политика

Украине предрекли потерю интереса со стороны Запада из-за ситуации в Одессе

Parlamentní listy: без выхода к морю Украина будет непривлекательна для Запада
Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

В связи с блокадой портов в Одессе Запад может потерять интерес к Украине. Так считает чешское издание Parlamentní listy.

В статье утверждается, что Украина не может оборонять свои порты, из-за чего морская торговля с ней становится опасной миссией, что нежелательно для судовладельцев. Издание предположило, что в итоге Украина может отказаться от импорта и экспорта через Одессу.

«Как страна, которая не имеет выхода к морю, Украина будет экономически непривлекательной для своих западных спонсоров», — говорится в публикации.

Авторы также отмечают, что в этих условиях будет сложнее снабжать Украину оружием и боеприпасами.

До этого британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис заявил, что потеря портов Одессы может обернуться крахом для экономики Украины. По его мнению, Россия своими ударами сделала все, чтобы внешняя торговля Украины полностью рухнула, а это была важная часть экономики республики.

Ранее на Украине признали невозможность отвечать России «ударом на удар».

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