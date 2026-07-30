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Политика

Мелания Трамп помогла воссоединиться с семьями русским и украинским детям

США сообщили о содействии жены Трампа воссоединению детей РФ и Украины с семьями
Global Look Press

Жена президента США Мелания Трамп оказала содействие при воссоединении российских и украинских детей с семьями. Об этом сообщили в Белом доме.

«Первая леди Мелания Трамп помогла пятой группе украинских и российских детей воссоединиться с их родными, продолжив гуманитарную работу на благо тех, кого затронул конфликт», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в общей сложности с семьями воссоединились пятеро детей. Первая леди США намерена продолжить сотрудничать с властями России и Украины с целью безопасного возвращения детей их семьям.

Несколькими днями ранее уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова сообщила, что российские власти передадут четырех детей родственникам на Украине. Она подтвердила, что процесс проходит при поддержке жены президента США, а также Красного Креста. По ее словам, в настоящее время в работе находятся около 20 обращений от родителей в России, которые хотят забрать детей с украинской территории.

Ранее омбудсмен сообщила, что часть родителей не могут вернуть детей после эвакуации на Украине.

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