Премьер Польши сделал прогноз о конфликте на Украине

Следующие 100 дней могут стать решающими в конфликте на Украине. Таким прогнозом поделился премьер-министр Польши Дональд Туск, передает польское агентство печати PAP.

«Ближайшие 100 дней станут решающими», — заявил премьер Польши.

Он подчеркнул, что республика сделает все возможное в вопросах, связанных с украинским конфликтом, и пообещал Киеву «всю необходимую помощь».

До этого глава офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев и Москва вошли в период эскалации. По его словам, чтобы стать ближе к достижению мира, необходимо усилить противостояние. Отвечая на вопрос о том, когда возможно будет закончить фазу активных боевых действий, Буданов заявил, что «шансы есть закончить все до конца 2026 года». При этом глава офиса Зеленского отверг возможность каких-либо территориальных уступок со стороны Киева.

В то же время бывший народный депутат Украины Владимир Олейник обратил внимание, что у граждан есть огромный запрос на скорейшее завершение конфликта, но такого запроса нет у руководства страны. Он также не исключил, что, делая заявления об активном противостоянии, Киев пытается впечатлить Запад, в первую очередь президента США, и доказать, что Украина не проигрывает. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин высказался по поводу сроков окончания СВО.