Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Политика

Премьер Польши сделал прогноз о конфликте на Украине

Туск: следующие 100 дней могут стать решающими в конфликте на Украине
Gleb Garanich/Reuters

Следующие 100 дней могут стать решающими в конфликте на Украине. Таким прогнозом поделился премьер-министр Польши Дональд Туск, передает польское агентство печати PAP.

«Ближайшие 100 дней станут решающими», — заявил премьер Польши.

Он подчеркнул, что республика сделает все возможное в вопросах, связанных с украинским конфликтом, и пообещал Киеву «всю необходимую помощь».

До этого глава офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев и Москва вошли в период эскалации. По его словам, чтобы стать ближе к достижению мира, необходимо усилить противостояние. Отвечая на вопрос о том, когда возможно будет закончить фазу активных боевых действий, Буданов заявил, что «шансы есть закончить все до конца 2026 года». При этом глава офиса Зеленского отверг возможность каких-либо территориальных уступок со стороны Киева.

В то же время бывший народный депутат Украины Владимир Олейник обратил внимание, что у граждан есть огромный запрос на скорейшее завершение конфликта, но такого запроса нет у руководства страны. Он также не исключил, что, делая заявления об активном противостоянии, Киев пытается впечатлить Запад, в первую очередь президента США, и доказать, что Украина не проигрывает. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин высказался по поводу сроков окончания СВО.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Мнение юристов о последствиях уголовных дел против Дурова и замедления мессенджера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!