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Политика

Нетаньяху ответил мэру Нью-Йорка на призывы арестовать его

Нетаньяху в ответ на угрозы Мамдани заявил, что спецназ Израиля в боевой готовности
Eduardo Munoz/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью Fox News заявил, что намерен приехать в Нью-Йорк в сентябре, несмотря на требование мэра Зохрана Мамдани арестовать его по ордеру Международного уголовного суда (МУС).

«Знаете, у нас есть спецназ. Я служил пять лет. Давайте дадим им (спецназу Израиля. — «Газета.Ru») новое задание. Прежде всего, я еду в Нью-Йорк. <...> Я скажу правду перед этим, знаете ли, разжигающим ненависть выборным должностным лицом, которое настраивает одних ньюйоркцев против других», — сказал Нетаньяху.

До этого мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что обсуждает с юристами возможность арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время его визита на Генассамблею ООН. По его словам, он сделает все, что позволит ему закон, но не будет «писать собственные законы» ради этого. Постпред США при ООН Майк Уолтц назвал заявления Мамдани о возможном аресте Нетаньяху «чисто политическим спектаклем». Он объяснил, что Вашингтон не признает юрисдикцию Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест.

Ранее эксперт оценила вероятность ареста Нетаньяху в Нью-Йорке.

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