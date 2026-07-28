Эксперт оценила вероятность ареста Нетаньяху в Нью-Йорке

Риск ареста премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Нью-Йорке практически отсутствует. Такое мнение в разговоре с «Новостями Mail» высказала эксперт Людмила Самарская.

«Никаких рисков в этом смысле нет, поскольку США не являются подписантами Римского статута и, соответственно, не связаны никакими обязательствами перед Международным уголовным судом», — объяснила специалист.

Она подчеркнула, что для Нетаньяху важно личное присутствие на Генеральной Ассамблее ООН. Начало 81-й сессии ГА ООН назначено на 8 сентября, а общие дебаты на высоком уровне пройдут 22 сентября в штаб-квартире организации, расположенной в Нью-Йорке.

По оценке эксперта, выступление премьер-министра на трибуне ООН имеет важное символическое значение для Израиля.

Самарская также придерживается мнения, что в ходе визита в США Нетаньяху в первую очередь может обсудить с представителями американской администрации вопросы, которые связаны с Ираном.

Ранее мэр Нью-Йорка допустил арест Нетаньяху на Генассамблее ООН.