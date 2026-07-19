«Он военный преступник»: мэр Нью-Йорка допустил арест Нетаньяху на Генассамблее ООН

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что обсуждает с юристами возможность арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время его визита на Генассамблею ООН. По его словам, он сделает все, что позволит ему закон, но не будет «писать собственные законы» ради этого. Постпред США при ООН Майк Уолтц назвал заявления Мамдани о возможном аресте Нетаньяху «чисто политическим спектаклем». Он объяснил, что Вашингтон не признает юрисдикцию Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест.

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани в беседе с газетой The New York Times заявил, что рассматривает возможность арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время его визита на Генассамблею ООН этой осенью.

Мамдани отметил, что ему неясно, есть ли у него полномочия приказать полицейскому департаменту арестовать иностранного лидера. По словам мэра Нью-Йорка, сейчас он ведет «активные переговоры» с юридическим департаментом города по этому вопросу. При этом он подчеркнул, что сделает все, что позволит ему закон, но не будет «писать собственные законы» с целью ареста Нетаньяху.

«Я считаю, что премьер-министр Нетаньяху должен находиться в Гааге. <...> Он военный преступник, которому предъявлены обвинения Международным уголовным судом, и вы увидите, что многие придерживаются такого мнения», — пояснил Мамдани.

Мэр Нью-Йорка уже не впервые заявляет об этом. Еще во время своей предвыборной кампании в 2025 году Мамдани говорил, что в случае избрания отдаст распоряжение полиции Нью-Йорка арестовать премьер-министра Израиля, если тот ступит на территорию города. Он пообещал, что исполнит ордер, который выдал Международный уголовный суд (МУС), и организует задержание Нетаньяху в аэропорту.

Комментируя заявление Мамдани, эксперты отмечали, что сделать это будет практически невозможно, так как попытка задержать премьер-министра Израиля с большой вероятность приведет к конфликту мэра с федеральным правительством. Вашингтон не признает юрисдикцию МУС и вел санкции против него за расследования в отношении США и их союзников, в том числе Израиля.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля еще в 2024 году. Нетаньяху обвинили в военных преступлениях и преступлениях против человечности в Палестине. Сам он отвергнул эти обвинения. Кроме этого, комментируя заявления Мамдани об аресте, премьер-министр Израиля говорил, что такой сценарий его не беспокоит. Он также обвинил мэра Нью-Йорка в поддержке ХАМАС и заявил, что тому «следует посмотреть, кого он осуждает, а кого хвалит».

«Политический спектакль»

Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц в беседе с New York Post назвал заявления Мамдани о возможном аресте Нетаньяху «чисто политическим спектаклем».

«Соединенные Штаты не являются стороной Римского статута, лежащего в основе Международного уголовного суда. Соглашение о штаб-квартире ООН предоставляет дипломатическую защиту главам правительств, находящимся с визитом. Действует иммунитет глав государств, и федеральная власть имеет приоритет над любыми пожеланиями местных мэров», — подчеркнул Уолтц, объясняя, почему обещания Мамдани не могут быть реализованы.

Глава Еврейского совета по связям с общественностью Нью-Йорка (JCRC-NY) Марк Трейгер также заявил, что жители города избрали мэра не для проведения внешней политики.

Кто еще готов арестовать Нетаньяху?

Мамдани не единственный, кто заявлял о своем намерении арестовать премьер-министра Израиля. Так, в апреле новый глава правительства Венгрии Петер Мадьяр говорил, что «ясно дал понять» самому Нетаньяху, что тот будет задержан, если приедет в Венгрию.

«Если кто-то является членом Международного уголовного суда и лицо, находящееся в розыске, въезжает на территорию нашей страны, оно должно быть задержано», — пояснял Мадьяр.

Кроме того, недавно Стамбульский суд объявил премьер-министра Израиля в международный розыск через Интерпол как особо опасного преступника.