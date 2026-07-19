«Он военный преступник»: мэр Нью-Йорка допустил арест Нетаньяху на Генассамблее ООН

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани в беседе с газетой The New York Times заявил, что рассматривает возможность арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время его визита на Генассамблею ООН этой осенью.
Мамдани отметил, что ему неясно, есть ли у него полномочия приказать полицейскому департаменту арестовать иностранного лидера. По словам мэра Нью-Йорка, сейчас он ведет «активные переговоры» с юридическим департаментом города по этому вопросу. При этом он подчеркнул, что сделает все, что позволит ему закон, но не будет «писать собственные законы» с целью ареста Нетаньяху.
«Я считаю, что премьер-министр Нетаньяху должен находиться в Гааге. <...> Он военный преступник, которому предъявлены обвинения Международным уголовным судом, и вы увидите, что многие придерживаются такого мнения», — пояснил Мамдани.
Мэр Нью-Йорка уже не впервые заявляет об этом. Еще во время своей предвыборной кампании в 2025 году Мамдани говорил, что в случае избрания отдаст распоряжение полиции Нью-Йорка арестовать премьер-министра Израиля, если тот ступит на территорию города. Он пообещал, что исполнит ордер, который выдал Международный уголовный суд (МУС), и организует задержание Нетаньяху в аэропорту.
Комментируя заявление Мамдани, эксперты отмечали, что сделать это будет практически невозможно, так как попытка задержать премьер-министра Израиля с большой вероятность приведет к конфликту мэра с федеральным правительством. Вашингтон не признает юрисдикцию МУС и вел санкции против него за расследования в отношении США и их союзников, в том числе Израиля.
Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля еще в 2024 году. Нетаньяху обвинили в военных преступлениях и преступлениях против человечности в Палестине. Сам он отвергнул эти обвинения. Кроме этого, комментируя заявления Мамдани об аресте, премьер-министр Израиля говорил, что такой сценарий его не беспокоит. Он также обвинил мэра Нью-Йорка в поддержке ХАМАС и заявил, что тому «следует посмотреть, кого он осуждает, а кого хвалит».
«Политический спектакль»
Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц в беседе с New York Post назвал заявления Мамдани о возможном аресте Нетаньяху «чисто политическим спектаклем».
«Соединенные Штаты не являются стороной Римского статута, лежащего в основе Международного уголовного суда. Соглашение о штаб-квартире ООН предоставляет дипломатическую защиту главам правительств, находящимся с визитом. Действует иммунитет глав государств, и федеральная власть имеет приоритет над любыми пожеланиями местных мэров», — подчеркнул Уолтц, объясняя, почему обещания Мамдани не могут быть реализованы.
Глава Еврейского совета по связям с общественностью Нью-Йорка (JCRC-NY) Марк Трейгер также заявил, что жители города избрали мэра не для проведения внешней политики.
Кто еще готов арестовать Нетаньяху?
Мамдани не единственный, кто заявлял о своем намерении арестовать премьер-министра Израиля. Так, в апреле новый глава правительства Венгрии Петер Мадьяр говорил, что «ясно дал понять» самому Нетаньяху, что тот будет задержан, если приедет в Венгрию.
«Если кто-то является членом Международного уголовного суда и лицо, находящееся в розыске, въезжает на территорию нашей страны, оно должно быть задержано», — пояснял Мадьяр.
Кроме того, недавно Стамбульский суд объявил премьер-министра Израиля в международный розыск через Интерпол как особо опасного преступника.