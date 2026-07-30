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Политика

Министр обороны Польши заявил, что страну от войны «отделяют метры»

Глава МО Косиняк-Камыш: Польшу от войны отделяют метры
Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Польшу от войны отделяют метры, ситуация очень серьезная. Об этом заявил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, комментируя нарушение воздушного пространства неизвестным объектом, пишет RMF 24.

«Это всего лишь несколько метров, которые отделяют нас от этой войны, и эта ночь в очередной раз доказывает – не тем, кто сидит за этим столом, не командирам, не пожарным, не полицейским, – а нам всем еще раз, что ситуация очень серьезная», — заявил Косиняк-Камыш.

По его словам, ВС Польши готовы принимать любые решения, чтобы защитить страну и ее граждан. Он назвал это абсолютным приоритетом.

30 июля в воздушном пространстве Польши обнаружили неопознанный летающий объект, а после выяснили место его падения. Для идентификации и перехвата был направлен дежурный истребитель F-16. По словам военных, через шесть минут после обнаружения объект исчез из поля видимости радиолокационных систем.

Позднее польская полиция уточнила, что взрыв произошел в Люблинском воеводстве на востоке Польши, примерно в 2 км от ближайшей застройки. Рядом с обнаруженной воронкой найдены разбросанные элементы неопознанного объекта.

Ранее министр обороны заявил о «чрезвычайно тяжелой ночи» для ПВО Польши.

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