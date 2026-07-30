В Польше после мощного взрыва обнаружили воронку и обломки

В воздушном пространстве Польши обнаружили неопознанный летающий объект, а после засекли место его падения. Об этом говорится в сообщении Оперативного командования видов вооруженных сил республики.

Уточняется, что неопознанный объект, движущийся в западном направлении, был обнаружен польскими военными в 03:40 по местному времени (04:40 мск). Для его идентификации и перехвата был направлен дежурный истребитель F-16. По словам военных, через шесть минут после обнаружения объект исчез из поля видимости радиолокационных систем.

Позже польская полиция в соцсети Х сообщила о сильном взрыве и воронке в Люблинском воеводстве на востоке Польши, примерно в 2 км от ближайшей застройки. Рядом с воронкой найдены разбросанные элементы неопознанного объекта.

В этот район был направлен вертолет Ми-24 и соответствующие службы. На месте происшествия проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

До этого замсекретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов заявил, что украинские дроны используют воздушное пространство Польши и стран Балтии для атак, в том числе на международную инфраструктуру, по которой поставляются энергоносители в западные страны. Ранее в том же самом Прибалтику обвинял и Сергей Шойгу. Он уверен, что кроме Литвы, Латвии и Эстонии дроны летят и через Финляндию. МИД РФ направил Литве, Латвии и Эстонии официальные предупреждения — после сообщений о том, что они открыли свое небо для дронов, летящих в Ленинградскую область. Сами страны Балтии свою причастность отрицают. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Эстонии обвинили Россию в глушении украинского беспилотника.