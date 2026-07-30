Пашинян анонсировал отставку правительства Армении

Правительство Армении уйдет в отставку 2 августа в связи с формированием нового кабинета министров по итогам парламентских выборов. Об этом сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян на последнем заседании в текущем составе, передает «Интерфакс».

«2 августа в связи с формированием парламента Армении 9-го созыва и в соответствии с конституцией мы объявим об отставке», — заявил премьер.

Он отметил, что после этого президентом Армении будет назначен кандидат на должность премьер-министра, представленного парламентским большинством.

7 июня в Армении завершились парламентские выборы. За депутатские мандаты боролись два блока и 16 политических партий. Фаворитом считался правящий «Гражданский договор», который возглавляет действующий премьер-министр Никол Пашинян. Его главным соперником был блок «Сильная Армения» одного из самых богатых людей республики Самвела Карапетяна.

Ранее Пашинян рассказал о беседе с Путиным после выборов в Армении.