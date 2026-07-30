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Политика

Милонов призвал не верить в «проклятие августа»

Милонов: россиянам не стоит верить в «черный август»
Юрий Демянчук/РИА Новости

Россиянам не стоит верить в так называемое «проклятие августа» или «черный август». Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Виталий Милонов.

«Для того чтобы такие приметы плохие не сбывались, надо в них не верить. Для людей православных приметы не работают, потому что вера в то, что какой-то день недели, черная кошка, белый заяц или еще что-то принесет тебе несчастье, значат, что это действительно принесет тебе несчастье. Ты в это будешь верить, потому что ты принимаешь правила тьмы на себя. Эта тьма над тобой. А если ты православный, то все нормально», — сказал он.

Милонов напомнил, что представление о «черном августе» или «проклятии августа» пришло в Россию из Соединенных Штатов.

«Если мы будем какой-то месяц обвинять в наличии неблагополучной атмосферы, то каждый месяц наберет достаточное количество разных не очень приятных событий», — заключил парламентарий.

Многие трагические моменты современной российской истории связаны с августом. «Черный август» — понятие, означающее период в конце лета, на который традиционно приходится много трагических событий. К событиям «Черного августа» относят путч ГКЧП в августе 1991 года, дефолт 1998 года, гибель атомной подводной лодки «Курск» в 2000 году, начало войны в Южной Осетии в 2008 году. Из последних событий – Курская авантюра ВСУ в августе 2024 года.

В прошлом году депутат Госдумы Дмитрий Новиков заявлял, что сложившаяся за многие годы российская привычка ожидать каких-то политических потрясений в августе не оправдалась.

Ранее москвичей предупредили о мощных ливнях в августе.

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