В Госдуме напомнили,кому из россиян полагается бесплатный участок

Право на получение бесплатного земельного участка имеют многодетные семьи, герои Советского Союза, герои России, полные кавалеры ордена Славы, герои Труда, а также матери-героини. Об этом в комментарии «Газете.Ru» напомнил депутат Госдумы Алексей Куринный.

«Это не только многодетные семьи с тремя и более детьми, имеющие право на участок для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или садоводства. С этого года многие регионы ввели для них альтернативу - вместо земли многодетная семья может получить единовременную денежную выплату, но - при условии нуждаемости семьи в жилье. Эта альтернатива особенно актуальна там, где не хватает подходящих участков с инфраструктурой поблизости», — пояснил парламентарий.

Кроме того, по федеральному законодательству право на бесплатное получение участка имеют право герои Советского Союза, герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы, герои Труда, матери-героини.

КПРФ считает, что этот перечень необходимо расширять. Куринный напомнил, что партия уже выходила с инициативой бесплатно передавать выморочные земельные участки и жилые дома в сельской местности участникам специальной военной операции.

По словам Куринного, также все больше регионов предоставляют бесплатно землю молодым специалистам, которые едут работать в сельскую местность, детям-сиротам, ветеранам боевых действий, инвалидам первой и второй групп, гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и потерявшим единственное жилье.

«Отдельная история – земля для участников программ «Дальневосточный гектар» и «Гектар в Арктике». Получить ее может любой человек, но в течение первых двух лет после этого нужно подать уведомление о выборе вида или видов разрешённого использования – строить дом, вести сельское хозяйство. То есть земля должна использоваться», — добавил он.

Кроме того, если гражданин построил дом на арендованной земле, то после регистрации права собственности на него можно выкупить участок за символическую сумму – небольшой процент от кадастровой стоимости.

Владельцы участков имеют право бесплатно увеличить площадь своей земли, но не «отрезать у соседа», а только если рядом прилегают государственные или муниципальные земли, которые не ограничены в обороте, отметил парламентарий.

До этого депутат Госдумы Дмитрий Свищёв заявил, что для российских пенсионеров предусмотрены льготы на земельный налог – они освобождаются от его уплаты при условии, что площадь участка не превышает шести соток.

Ранее сенатор сообщил, что пенсионеры могут завести личную карту льгот.