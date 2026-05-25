Пенсионеры могут завести личную карту льгот

В 2026 году пенсионеры в России получили возможность собрать все полагающиеся меры поддержки в одну личную карту льгот. Об этом «Газете.Ru» рассказал сенатор РФ Игорь Мурог.

«Это стало возможным благодаря интеграции цифровых сервисов, прежде всего портала «Госуслуги» и платежной системы «Мир». Новое правило обязывает привязать карту «Мир» к личному кабинету на «Госуслугах» для формирования интегрированной системы выплат. Теперь компенсации, субсидии, надбавки и доплаты могут зачисляться на один счет, что избавляет от многих сложностей и даже риска потери средств. В целом для создания персональной «карты льгот» следует, главным образом, провести инвентаризацию доступных видов поддержки», — отметил Мурог.

По его словам, льготы делятся на два уровня: федеральные и региональные. Федеральные льготы действуют на всей территории РФ. Они включают освобождение от налога на имущество на один объект каждого вида, освобождение от земельного налога с вычетом на территорию в шесть соток и компенсации взносов на капремонт: 50% для граждан от 70 до 79 лет и 100% для тех, кому наступило 80 лет, сказал Мурог. Федеральные меры также включают ежемесячную денежную выплату и набор социальных услуг для льготных категорий, бесплатные лекарства по рецепту и санаторно-курортное лечение, социальную доплату к пенсии до уровня регионального прожиточного минимума, а также бесплатную ежегодную диспансеризацию, добавил сенатор.

Он призвал россиян иметь в виду, что региональные льготы зависят от субъекта РФ и могут включать льготы по транспортному налогу, субсидированные или бесплатные проездные билеты на общественный транспорт, дополнительные выплаты ветеранам труда, скидки на коммунальные услуги для отдельных категорий и адресную социальную помощь малоимущим.

Мурог подчеркнул, что для многих льгот достаточно подать заявление, поскольку органы соцзащиты запрашивают данные в рамках межведомственного взаимодействия самостоятельно. Рекомендуемый базовый пакет документов обычно включает паспорт, справку из Социального фонда или пенсионное удостоверение, СНИЛС, сведения о доходах всех членов семьи за полугодие, документы, подтверждающие право собственности на имущество, и квитанции об оплате ЖКУ, пояснил сенатор. Заявление можно подать через «Госуслуги», МФЦ или в СФР, добавил эксперт.

По его словам, при составлении своей личной «карты льгот» важно избегать некоторых ошибок. Например, надо помнить, что налоговый вычет оформляют только за три предыдущих года, сказал Мурог. При наличии нескольких объектов имущества важно правильно выбрать объект для льготы, потому что она действует лишь на один объект каждого вида, также резоннее выбрать объект с самой высокой налоговой нагрузкой, уточнил Мурог. Он призвал хорошо подумать, прежде чем отказываться от набора социальных услуг в пользу денежной компенсации, так как денежный эквивалент часто не покрывает реальные расходы на лекарства.

Наконец, субсидию на оплату коммунальных услуг нужно подтверждать и переоформлять каждые полгода, иначе она автоматически прекращается, заключил сенатор.

