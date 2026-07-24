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Общество

В Госдуме пенсионерам напомнили о праве не платить налог за земельный участок

Депутат Свищёв: пенсионеры имеют право на льготы по земельному налогу
fast-stock/Shutterstock/FOTODOM

Для российских пенсионеров предусмотрены льготы на земельный налог – они освобождаются от его уплаты при условии, что площадь участка не превышает шести соток. Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей напомнил депутат Госдумы Дмитрий Свищёв.

Он подчеркнул, что соответствующая норма закреплена в Налоговом кодексе и распространяется на все регионы.

Также он напомнил, что предпренсионеры и пенсионеры могут получить налоговый вычет по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 6 соток. То есть, по сути, размер налога снижается на стоимость участка площадью 600 квадратных метров.

«Если участок ровно шесть соток или меньше, то земельный налог не взимается вовсе. Если участок больше, платить нужно только за площадь, превышающую шесть соток, – объяснил депутат. – Важно понимать: льгота даётся на один участок. Если у вас несколько, нужно выбрать один, логично выбрать тот, где налог выше».

Воспользоваться льготой можно только в отношении участка, который находится в бессрочном пользовании, причём это право есть и у работающих пенсионеров.

Депутат напомнил, что налоговые льготы пенсионерам, как правило, предоставляются автоматически и не требуют никаких заявлений. Однако, если льгота по каким-то причинам не учитывается, то следует обратиться в налоговую через сайт ФНС или в МФЦ, заключил парламентарий.

В Минфине РФ до этого напомнили, что пенсионеры и предпенсионеры в России освобождены от налога на имущество по одному объекту каждого вида — квартире, дому, гаражу или машино-месту. Если у владельца несколько объектов одного типа, льгота автоматически применяется к тому, где налог выше. При необходимости её можно перенести на другой объект, подав заявление через личный кабинет налогоплательщика или МФЦ.

Ранее сенатор сообщил, что пенсионеры могут завести личную карту льгот.

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