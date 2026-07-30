Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Политика

В Госдуме назвали Федорова идиотом после заявления о россиянах

Депутат Колесник назвал Федорова идиотом после его обещания уничтожать россиян
Fredrik Sandberg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заявление бывшего главы минобороны Украины Михаила Федорова об уничтожении россиян «в промышленных масштабах» говорит о начале его предвыборной кампании на основе идеологии нацизма. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Это заявление идиота. Я думаю, что, кому что желаешь, сам это и получишь. Почему там такой шум из-за Федорова после его увольнения поднялся на Украине? Я думаю, что идет внутриполитическая борьба, она уже началась. Я думаю, это начало предвыборной компании, а то, что он такие про россиян делает заявления — на дураков не обижаются», — сказал парламентарий.

По словам Колесника, после таких заявлений «можно уши потерять». Намерение Федорова уничтожить россиян говорит о том, что в Киеве у власти сидят «достойные идеологические последователи своих нацистских предков».

Федоров пообещал уничтожать россиян «в промышленных масштабах» после отставки с должности. Его слова приводит «Украинская правда».

«Пусть не радуются [отставке], рано радоваться. Я их достану из любого сектора и продолжу уничтожать в промышленных масштабах. Все будет хорошо», — сказал Федоров.

Ранее ВС РФ ночью нанесли удары по целям в двух городах и пяти областях Украины.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Россияне перестали встречаться с друзьями спонтанно. Можно ли сохранить отношения, если видеться раз в год
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!