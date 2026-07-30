В Госдуме назвали Федорова идиотом после заявления о россиянах

Заявление бывшего главы минобороны Украины Михаила Федорова об уничтожении россиян «в промышленных масштабах» говорит о начале его предвыборной кампании на основе идеологии нацизма. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Это заявление идиота. Я думаю, что, кому что желаешь, сам это и получишь. Почему там такой шум из-за Федорова после его увольнения поднялся на Украине? Я думаю, что идет внутриполитическая борьба, она уже началась. Я думаю, это начало предвыборной компании, а то, что он такие про россиян делает заявления — на дураков не обижаются», — сказал парламентарий.

По словам Колесника, после таких заявлений «можно уши потерять». Намерение Федорова уничтожить россиян говорит о том, что в Киеве у власти сидят «достойные идеологические последователи своих нацистских предков».

Федоров пообещал уничтожать россиян «в промышленных масштабах» после отставки с должности. Его слова приводит «Украинская правда».

«Пусть не радуются [отставке], рано радоваться. Я их достану из любого сектора и продолжу уничтожать в промышленных масштабах. Все будет хорошо», — сказал Федоров.

Ранее ВС РФ ночью нанесли удары по целям в двух городах и пяти областях Украины.