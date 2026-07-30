ВС РФ ночью нанесли удары по целям в двух городах и пяти областях Украины

Вооруженные силы РФ в течение ночи поразили аэродромы, предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) и военные логистические центры на Украине. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

Как подчеркнули в ведомстве, удары по целям были массированными.

«Поражены военные аэродромы, предприятия военно-промышленного комплекса, военные телекоммуникационные и логистические центры <...> в городах Киев, Львов, Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях», — говорится в заявлении.

24 июля российские войска ударили по полигону в Киевской области, где в тот момент проходила военная выставка беспилотных систем «Армада». В мероприятии участвовали представители оборонной промышленности Украины. Предварительно, ранения получили порядка 100 человек. На Украине утверждают, что ВС РФ в ходе атаки использовали две баллистические ракеты.

По данным СМИ, афиша выставки была размещена в интернете, а на официальном сайте проходила онлайн-регистрация участников. В объявлении отмечалось, что мероприятие, на котором планировалось продемонстрировать «комплексные решения для защиты критической инфраструктуры от современных воздушных угроз», было «критически защищено».

Ранее военные ВС РФ нанесли «удар возмездия» по Киеву и области.