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Политика

Экс-глава МО Украины захотел уничтожать россиян в «промышленных масштабах»

Экс-глава МО Федоров пообещал уничтожать россиян в промышленных масштабах
Fredrik Sandberg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров пообещал уничтожать россиян «в промышленных масштабах» после отставки с должности. Его слова приводит «Украинская правда».

«Пусть не радуются [отставке], рано радоваться. Я их достану из любого сектора и продолжу уничтожать в промышленных масштабах. Все будет хорошо», — сказал Федоров.

До этого новый главком ВСУ Михаил Драпатый заявлял, что российская нация «не имеет права на существование», а саму Россию нельзя назвать соседом Украины. Также он оскорбил жителей Донбасса. Драпатый сравнил их с «отрыжкой Советского Союза».

После этого в Кремле заявили, что новый главком ВСУ ответит за свои слова о россиянах, а председатель СК России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям Драпатого.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отдельно отметил, что высказывания Драпатого являются ярким проявлением нацистского характера Киева.

Ранее Путин обвинил Киев в возрождении нацизма.

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