Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Политика

Министр обороны Польши отверг сценарий нападения России

Глава МО Косиняк-Камыш отверг вероятность нападения России на Польшу
Dominika Zarzycka/Global Look Press

Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш отверг вероятность нападения России на Польшу, однако заявил о якобы усилении диверсионной деятельности. Его слова приводит RMF 24.

Отвечая на вопрос о потенциальной атаке России, он заявил, что «подобных прогнозов относительно такого нападения, как полномасштабный конфликт на Украине, не существует».

При этом министр заявил об усилении якобы диверсионной, провокационной и пропагандистской деятельности со стороны России.

«Это будут скорее провокации: беспилотники – в первую очередь захваченные и использованные украинские беспилотники; Балтийское море, водоем, имеющий решающее значение для безопасности Альянса – не только уничтожение кабелей теневым флотом, но и нарушение сигнала GPS; диверсионные действия», — сказал Косиняк-Камыш.

До этого президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ назвал не просто бредом, а провокацией заявления о возможности нападения России на Североатлантический альянс.

Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По словам российского лидера, политики, которые говорят о нападении Российской Федерации на одну из стран Запада, являются «специалистами по фильмам ужасов».

Ранее глава МИД Польши испугался «диверсий» России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 29 июля. Заявление Медведева о мобилизации, скидки на такси семьям с детьми и распространение опасного «клеща-зебры»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!