Министр обороны Польши отверг сценарий нападения России

Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш отверг вероятность нападения России на Польшу, однако заявил о якобы усилении диверсионной деятельности. Его слова приводит RMF 24.

Отвечая на вопрос о потенциальной атаке России, он заявил, что «подобных прогнозов относительно такого нападения, как полномасштабный конфликт на Украине, не существует».

При этом министр заявил об усилении якобы диверсионной, провокационной и пропагандистской деятельности со стороны России.

«Это будут скорее провокации: беспилотники – в первую очередь захваченные и использованные украинские беспилотники; Балтийское море, водоем, имеющий решающее значение для безопасности Альянса – не только уничтожение кабелей теневым флотом, но и нарушение сигнала GPS; диверсионные действия», — сказал Косиняк-Камыш.

До этого президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ назвал не просто бредом, а провокацией заявления о возможности нападения России на Североатлантический альянс.

Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По словам российского лидера, политики, которые говорят о нападении Российской Федерации на одну из стран Запада, являются «специалистами по фильмам ужасов».

Ранее глава МИД Польши испугался «диверсий» России.